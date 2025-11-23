Chivu: “Mercato? Apprezzo la curiosità, ma ho appena perso un derby. Dobbiamo fare meglio, ma siamo vicini alla vetta”

23/11/2025 | 23:59:12

Chivu ha parlato anche in conferenza stampa dopo la sconfitta dell’Inter contro il Milan: “Dobbiamo fare meglio ma siamo a tre punti dalla vetta. Dobbiamo fare qualcosina in più pensando agli scontri diretti. Cercheremo di analizzare il tutto con l’attenzione giusta per non perdere la nostra identità. La squadra io l’ho vista attenta ma non è bastato. C’è stata la voglia si sfatare il tabù scontri diretti, abbiamo preso un palo e una traversa. Abbiamo perso una seconda palla e non abbiamo fermato questo contropiede. Apprezzo la curiosità ma non voglio di parlare di mercato. Ho appena perso un derby e ho la preoccupazione che possa lasciare qualche segno e non vorrei che questo accadesse. Ho visto una buona prestazione, una squadra attenta. A quanto pare non è bastato. Però la propositività, la voglia di sbloccare questo tabu negli scontri diretti l’ho vista. Siamo stati sempre nella loro area nei primi 15 minuti, abbiamo poi preso un palo e una traversa. Poi, sull’unico che lancio che abbiamo fatto, non siamo stati in grado di fermare l’azione”.

foto: x inter