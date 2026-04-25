Chivu: “Mancano ancora partite e punti per questo sogno. Quando alleni l’Inter hai grandi obiettivi”

25/04/2026 | 14:39:32

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Queste le sue parole:

“Che atteggiamento chiederò? Quello di sempre, quello giusto per portare a casa la partita. Abituiamoci ai momenti, capiamoli e cerchiamo di essere dominanti. Come viviamo il momento? Sereni come sempre e consapevoli del lavoro svolto. Sappiamo quanto abbiamo lavorato per metterci in questa situazione, ma consapevoli che mancano ancora partite e punti per questo sogno. Se si può parlare di impresa vincendo due trofei? Questa squadra ha cercato sempre di fare imprese ed è sempre stata competitiva. Quando alleni l’Inter hai grandi obiettivi. Questa squadra ha dimostrato quanto è competitiva ed è sempre stato un obiettivo per noi”.

Foto: X Inter