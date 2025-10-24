Chivu: “Luis Henrique e Diouf? Non li reputo pronti ma hanno margini di crescita, arriverà il loro momento”

24/10/2025 | 14:41:28

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. Queste le sue parole:

“Se i veterani che hanno giocato con Conte hanno voglia di rivalsa? Non credo che ci sia bisogno di parlare di determinate cose. Conte è stato qui anni fa, Inzaghi ha vinto al seconda stella facendo due finali di Coppa. Non credo che sia una motivazione in più pensare che si affronta Conte, siamo l’Inter. Abbiamo l’ambizione di condurre una grande stagione e portare avanti il progetto e quanto fatto di buono negli ultimi anni. Il basso utilizzo di Luis Henrique? Beh Diouf ha giocato ancora meno, per me hanno margini di crescita, ad oggi non li reputo ancora pronti ma non vuol dire che non gli ho dato la possibilità. Arriverà il loro momento”.

Foto: X Inter