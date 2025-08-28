Chivu: “L’Inter vorrà essere ancora protagonista in Champions League. Ci faremo trovare pronti”

Il sorteggio di Montecarlo ha espletato i primi verdetti: L’Inter disputerà 8 incontri, 4 a San Siro contro Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty e 4 in trasferta contro Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union SG. Cristian Chivu si è così espresso dopo il sorteggio: “La Champions League è una competizione importante, di assoluto prestigio, dove l’Inter ancora una volta vuole essere protagonista. Affronteremo squadre di altissimo livello, tutte molto competitive, in campi con atmosfere incredibili: sono certo che ci faremo trovare pronti per onorare al meglio questa manifestazione”

Foto: X Inter