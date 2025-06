Chivu: “L’Inter deve ritrovare energie dopo mesi di battaglie. Pio Esposito giocherà”

21/06/2025 | 09:43:07

Intervenuto in conferenza alla vigilia di Inter-Urawa, Cristian Chivu ha presentato la sfida contro i giapponesi: “Prima di analizzare la partita di domani dobbiamo sempre ricordarci che siamo a fine stagione, la squadra è reduce da più di nove mesi di battaglie. Dobbiamo trovare le energie giuste per affrontare un match del genere, contro un avversario che ha grande pulizia a livello di tecnica, è ordinata tatticamente, ha all’interno elementi europei e sudamericani. Insomma, sarà una partita difficile, come tutte le altre”. Su Pio Esposito: “Con noi ha fatto due sessioni di allenamento, avremo la possibilità di vederlo in campo, o dall’inizio o a partita in corso”.

FOTO: X Inter