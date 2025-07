Chivu: “L’Inter deve diventare una squadra più imprevedibile, capace di adattarsi. Sulla finale di Champions…”

28/07/2025 | 14:26:18

Chivu ha parlato in conferenza stampa affrontando temi importanti sulla stagione che sta per iniziare. Sulla delusione della finale di Champions League, ha spiegato: “Siamo un gruppo di persone mature, con esperienza per affrontare momenti difficili e gestire anche le critiche. A maggio le aspettative erano altissime e non è andata come speravamo, quindi resta un po’ di amarezza. Ma nel calcio arriva sempre una nuova stagione e con essa nuove opportunità.” Riguardo ai cambiamenti nella squadra, Chivu ha anticipato: “L’Inter vuole diventare una squadra più versatile e imprevedibile, capace di adattarsi.” Quando gli è stato chiesto di uno slogan per la squadra, l’allenatore ha risposto: “Non sento il bisogno di lanciare slogan, preferiamo parlare con i fatti.” Infine, sulla mentalità che pretenderà dai giocatori, Chivu ha chiarito: “Chiedo rispetto verso i compagni, verso se stessi e verso la società. Tutto parte da lì: dalla volontà di superare le difficoltà, i momenti complicati. Bisogna saperli accettare e reagire con forza.”

Foto: Instagram Inter