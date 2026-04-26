Chivu: “L’inchiesta? Sono pagato per allenare. Calhanoglu e Dumfries non stavano bene”

26/04/2026 | 20:54:03

Chivu ha parlato a DAZN dopo il pareggio con il Torino: “C’è rammarico, avevamo la partita in mano e abbiamo subito l’assalto finale loro: il primo gol ci ha spaventato e il secondo è la conseguenza. Abbiamo cercato di reagire e fare il 3-2, queste partite rischi anche di perderle: diamo merito a loro perché non hanno mai mollato e ci hanno creduto fino in fondo. L’inchiesta? Io parlo di calcio, sono un tecnico e sono pagato per preparare al meglio le partite e trasmettere serenità e motivazioni: sembra che sul 2-0 non abbia fatto bene il mio lavoro e mi prendo le responsabilità. Cambia poco, abbiamo bisogno di tre punti e vogliamo chiudere al più presto. Le scelte? Calhanoglu non stava bene e Dumfries non sta ancora bene. Per Lautaro è ancora lunga, pensavo di far fare qualche minuto a Bastoni nel secondo tempo perché ha fatto tre allenamenti con noi. Non è mai semplice andare in certi campi in un certo periodo della stagione dopo che hai speso tanto: sul 2-0 pensi che sia tutto facile, avevi tutto sotto controllo. Poi subisci il 2-1 per un errore in uscita e arrivano i fantasmi e il braccetto, inizi a pensare che non sarà facile, poi arrivano episodi che sono a sfavore. E la rimonta per me poteva finire anche peggio”.

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