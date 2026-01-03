Chivu: “Le frecciate da fuori? Non si devono andare a cercare polemiche inutili. Quella di domani sarà una partita contro un avversario difficile che ha messo chiunque in difficoltà”

03/01/2026 | 14:20:53

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Che partita mi aspetto? Sentiamo le solite responsabilità per le aspettative e le ambizioni che ha. Sarà una partita contro un avversario difficile che ha messo chiunque in difficoltà. Ti mettono in difficoltà sugli esterni e hanno attaccanti, incursori e hanno struttura. Difensivamente è difficile perché ti vengono a prendere a uomo. Riescono anche a tornare presto sotto linea della palla. Le frecciate che arrivano da fuori? Per me non contano per come vedo io il calcio. Ho vissuto tutto da giocatore e ora da allenatore. Incide poco, bisogna che rimanga uno sport. Non si devono andare a cercare polemiche inutili. La favorita? Solite domande del 1 gennaio. Cinque squadre sono oggi in pochi punti, poi magari sarà diverso. Ora vista la classifica tutte e cinque hanno possibilità”.

Foto: X Inter