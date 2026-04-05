Chivu: “Lautaro? Non è facile fare doppietta con tre allenamenti nelle gambe”

05/04/2026 | 23:40:04

Chivu ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter dopo la vittoria contro la Roma: “Ho visto una squadra che ha voglia di essere dominante, matura, che vuole mantenere quanto ha costruito. Soddisfatto del legame con il pubblico? Loro ci danno energia e noi gli diamo energia, onorare e difendere questi colori e questa sera lo abbiamo sentito. Lautaro? E’ il nostro capitano il nostro leader, non è semplice sostituirlo e con tre allenamenti fatti fare una doppietta non è da tutti”.

foto x inter