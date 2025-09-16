Chivu: “Lautaro? Lo valuteremo domani e vedremo se sarà a disposizione”

16/09/2025 | 20:56:32

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa anche della situazione Lautaro Martinez dopo il problema rimediato alla schiena nelle scorse ore: “Lo valuteremo domani e vedremo se lo avremo a disposizione. Non ho mai parlato di un cambio portiere. Non è giusto mettere Sommer in piazza e tirargli i sassi. Non mi sembra bello dal punto di vista umano e Sommer ha dimostrato anche l’anno scorso il suo lavoro. Oggi cambiare Sommer perchè lo chiede il popolo non mi sento di farlo. Ho grande stima di Martinez e avrà la sua chance e ho stima anche per Di Gennaro. Non perché voglio andare controcorrente, ma perché un ragazzo nella difficoltà ha bisogno di essere aiutato. Uno con la sua esperienza, il suo valore è giusto rimanga in porta”.

Foto: X Inter