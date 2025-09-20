Chivu: “Lautaro? È a disposizione. Sassuolo squadra insidiosa”

20/09/2025 | 14:10:57

Christian Chivu ha presentato in conferenza stampa il match in programma domani alle 20:45 tra Inter e Sassuolo. Queste le sue parole:

“Lautaro? Si è allenato con noi e si è reso disponibile, come aveva fatto mercoledì nonostante non fosse al massimo. Un capitano deve comportarsi così, comprendendo i momenti difficili della squadra. Non si è mai tirato indietro. Mercoledì aveva partecipato agli allenamenti, pur non riuscendo a camminare. Negli ultimi due giorni ha fatto terapie e ora sta meglio: è a disposizione.

Il Sassuolo? È una squadra preparata e insidiosa, che può metterci in difficoltà grazie alla velocità dei due esterni offensivi. Dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista.”

Foto: X Inter