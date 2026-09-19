Chivu: “L’abbiamo ripresa grazie all’atteggiamento del secondo tempo. Buon punto in un campo non semplice”

19/09/2026 | 20:53:49

Cristian Chivu analizza, ai microfoni di DAZN, la sfida pareggiata contro la Roma 2-2: “Inizio dal secondo tempo, quello che dovevo dire del primo l’ho detto all’intervallo e rimane tra me e i giocatori: è la verità assoluta ed è quello che penso. Sono convinto che lo sanno anche loro. Nella ripresa per atteggiamento, grinta, qualità e personalità abbiamo fatto una gran partita contro una grande squadra. Abbiamo tirato fuori qualcosina in più rispetto all’inizio di stagione: partirei da quello, lavoreremo per limare certe cose che rimangono tra noi. E’ stato un buon punto su un campo non semplice. Rispetto all’anno scorso, quando eravamo messi un po’ peggio, siamo a un buon punto: abbiamo affrontato due scontri diretti con Napoli e Roma e 13 punti sono un buon risultato, ma sappiamo che c’è tanto da fare”.

Foto: X Inter