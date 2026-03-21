Chivu: “La vittoria dello Sporting sul Bodo? Se penso a cose successe un mese fa spreco energie preziose”

21/03/2026 | 14:55:36

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Se confermo il problema di Bonny ai denti? Sì, ci sono tantissime cose che accadono ogni giorno e che non vi si possono dire. Bonny ha avuto questo problema prima dell’Atalanta e tuttora ne è un po’ condizionato. Approfitterà della sosta per risolverlo definitivamente. Se la vittoria dello Sporting sul Bodo aumenta i nostri rimpianti? Se mi metto a pensare a quello che è successo un mese fa spreco energie preziose che mi servono per preparare le prossime partite e la fase finale della stagione”.

Foto: X Inter