Chivu: “La squadra sta accettando cose che non era abituata a fare. Thuram? Domani gli accertamenti”

30/09/2025 | 23:35:13

Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport la vittoria dell’Inter contro lo Slavia Praga: “Vedo tanta applicazione nell’accettare altre cose che non erano abituati a fare, questo mi rende felice di questo gruppo. Sono felice che ho avuto la possibilità di dare qualche minuto a Bisseck e Zielinski e di far riposare qualcun altro. Devo pensare anche che qualcuno andrà in Nazionale e giocherà altre 2 partite. Thuram domani farà gli accertamenti”.

Foto: X Inter