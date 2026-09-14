Chivu: “La società mi ha messo in mano una rosa importante. Siamo costretti a giocare così, è la nostra identità”

14/09/2026 | 23:36:29

Cristian Chivu ha parlato a Sky dopo il successo sull’Udinese: “Ma la premura mia è dare minuti a tutti e oggi non ho potuto farlo con Sucic o Bisseck, loro sono bravi. Abbiamo una società che ha fatto una rosa importante che spesso mi mette in difficoltà. In cosa sono migliorato dall’ultimo Inter-Udinese? Sono invecchiato anch’io… E’ troppo facile dire che ho due trofei, quello conta poco perché è il passato. Abbiamo 6 punti in più, cerchiamo di migliorare senza perdere l’identità, coinvolgere tutti i giocatori. Se non dico che non sono prepccupato, non sono un allenatore. L’intensità negli avversari l’abbiamo riscontrata: ci hanno affrontato a viso aperto e sono venuti a prenderci. Qualche rischio lo prendiamo perché siamo cstretti a fare questo tipo di gioco, è la nostra identità. Quando perdiamo palla ci esponiamo a dei rischi”.

foto x inter