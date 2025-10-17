Chivu: “La Roma è una squadra solida, servirà lucidità. Gasperini? Gode di tutta la mia stima”

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Roma, in programma alle 20:45. Queste le sue parole:

“Come affrontare la Roma? Sono una squadra solida, bisognerà avere lucidità per approfittare dei momenti dove concederanno qualcosa. Mi aspetto che la squadra riparta dalla partita con la Cremonese, bisogna dare continuità a quella prestazione di aggressività e grinta e fare passi in avanti, senza tornare indietro. Non conta che avversari affrontiamo sulla carta, ci interessano le nostre ambizioni e la nostra voglia di essere dominanti. Affrontare Gasp? Con lui è stata un’esperienza breve ma poi si è confermato e tanti si sono ispirati a lui. Gode di tutta la mia stima così come quando ero giocatore. Con lui avevo fatto una preparazione in cui non ero mai stato così bene. È stato mandato via troppo presto e poi è diventato modello di ispirazione per tanti”.

Foto: X Inter