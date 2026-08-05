Chivu: “La nostra preoccupazione ora è la condizione dei giocatori. Stiamo aggiungendo qualcosa”

05/08/2026 | 17:15:27

Cristian Chivu ha parlato in zona mista dopo il derby contro il Milan: “Vedo una crescita, i ragazzi si stanno impegnando molto e in questi giorni abbiamo lavorato duramente. In questo momento non ci interessano troppo i risultati delle partite che giochiamo, ma vogliamo fare un buon lavoro e soprattutto crescere in condizione. Direi che alcuni giocatori hanno avuto un buon minutaggio e siamo contenti della qualità che hanno espresso, pur non essendo nella miglior condizione e non avendo ancora le gambe brillanti. Al momento la nostra preoccupazione principale rimane l’integrità dei giocatori, la loro salute e la crescita della condizione fisica, rispettando i principi di quello che stiamo cercando di trasmettere e aggiungendo qualcosa a ciò che la squadra ha dimostrato di saper fare in questi anni”.

foto x inter