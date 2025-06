Chivu: “La chiamata dell’Inter mi ha sorpreso. Credevo di ripartire con il Parma”

14/06/2025 | 23:59:26

Conferenza stampa di presentazione di Christian Chivu come nuovo allenatore dell‘Inter. Questo un altro passaggio dell’intervista: “La chiamata dell’Inter? Per me è stata una sorpresa, nel mio progetto ed in base a quello che era stato fatto negli ultimi tre mesi con il mio lavoro, la mia intenzione era di continuare a Parma. Poi è arrivata la chiamata dall’Inter che voleva avere un incontro con me. La prima cosa che ho chiesto è stata di chiamare Cherubini per chiedere il permesso, per un senso di gratitudine verso una squadra che mi ha dato una opportunità. Poi ovvio che quando chiama l’Inter, con tutto ciò che ha rappresentato per me, è motivo d’orgoglio e di onore.