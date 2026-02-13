Chivu: “Juventus? Io cerco di preparare le partite tutte allo stesso modo. Arbitri? Non sono pagato per lamentarmi”

13/02/2026 | 15:01:25

Christian Chivu, allenatore dell‘Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Questa è una storia di tanti anni. Io inizierò a parlare di questo aspetto quando un allenatore dirà che l’episodio è stato a favore. Ci si lamenta sempre quando si sbaglia. Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri. Se l’Italia ad esempio non ca a due mondiali di fila non contano gli arbitri. Tutti possono migliorare”.

Temi che un arbitro in una partita così sia condizionato? “Io non vedo i fantasmi e penso a quello che fanno i miei. Sono stato scelto per trovare soluzioni e non per lamentarmi”.

Come si prepara Inter-Juve? In questa partita la tensione deve essere sgonfiata? “Io ho sempre cercato di trattare tutte le partite allo stesso modo, due sconfitte sono arrivate ad inizio stagione. Io ho chiesto di avere rispetto di noi stessi e di non guardare la classifica. L’abitudine ad un tipo di prestazione è importante, serve anche per non rischiare di essere presuntuosi, è importante l’equilibrio e deve essere domata la mente”.

Foto: sito Inter