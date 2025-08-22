Inter, Chivu: “Vogliamo aggiungere qualità alla rosa. Vi svelo i nostri obiettivi”

22/08/2025 | 18:50:51

L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. I commenti salienti del tecnico nerazzurro: “Difesa ‘anziana’? Non guardo mai la carta d’identità, ma la motivazione, la passione, la voglia di migliorarsi tutti i giorni, anche se si tratta di un 30enne, ma soprattutto se si tratta di un 20enne perché poi al campo conta il lavoro che metti, la motivazione, la disciplina, l’applicazione che hai. Per me sono cose fondamentali che vanno al di là di quelli che sono solo i numeri”. Sul mercato: “Siamo sulla stessa linea, con gli stessi pensieri, consapevoli dei giocatori che dobbiamo aggiungere a questa squadra. Il mercato è aperto, c’è tempo ancora tempo per fare determinate operazioni. Non vogliamo aggiungere quantità, ma qualità, gente che sa stare in un gruppo come il nostro e che fa crescere il livello della squadra”. Sugli obiettivi stagionali: “Vogliamo essere competitivi su tutti i fronti, che si tratti di campionato, Champions e Coppa Italia, competizione che spesso si dimentica. Bisogna essere sempre competitivi, fare il massimo, entrare in campo per vincere, ottenere su 38 partite 38 vittorie se è possibile, anche se a volte è impossibile. Come mentalità e approccio partiamo da questo”.

Foto: Instagram Inter