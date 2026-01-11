Chivu: “Inter e Napoli hanno alzato il livello in Serie A”

11/01/2026 | 23:41:21

Chivu ha parlato della forza di Inter e Napoli, intervenendo a DAZN: “Siamo due squadre forti che hanno alzato il livello in Serie A, rimaniamo con il rammarico di non aver vinto uno scontro diretto, si va avanti e si fa di tutto per tenere alte le ambizioni di questo campionato che sarà battagliato punto a punto fino all’ultima giornata. Ci aspettavamo una partita del genere, loro palleggiavano molto bene sul corto. Il pareggio alla fine è giusto per quanto visto in campo”.

foto: x inter