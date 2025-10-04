Chivu: “Inter di grande qualità per 85′. Dumfries? Fa bene ad essere arrabbiato per il cambio”

04/10/2025 | 20:52:48

Cristian Chivu ha parlato a Dazn dopo Inter-Cremonese: “Inter affamata? Per una volta mi prendo quello di buono fatto, ci siamo divertiti, siamo stati dominanti, aggressivi e ordinati. Abbiamo segnato su pressioni fatte bene, oggi il gol subito pazienza. Mi prendo 85′ di ottima qualità, il gruppo lavora sodo per raggiungere l’obiettivo. Possiamo migliorare ma bisogna essere consapevoli e contenti di quello che stiamo facendo. La crescita e la voglia vengono attraverso piccoli passi. Diamo continuità all’approccio alle partite, troviamo felicità e passione nel fare cose. Mi ha fatto piacere l’Inter in campo oggi, la squadra ha giocato bene e si è divertita. La perfezione non esiste e non la cerchiamo. Cerchiamo di aver passione e di divertirci, abbiamo fatto bene la pressione, abbiamo avuto la pazienza nell’attaccare un blocco basso. C’è sempre da trovare qualcosa da dire alla squadra, sicuramente qualcosa troverò. Sono felice per il gol di Bonny, per l’aiuto alla squadra. In attacco abbiamo due giovani e due più esperti, Pio e Bonny danno il loro contributo, il gruppo è felice di loro ma anche degli altri giovani, stanno facendo molto bene. Fa bene ad essere incazzato perché deve essere incazzato. Quando uno viene sostituito bisogna che si incazzi col mondo, con chi gli pare. Lui è una bravissima persona, un pugno al pallone non significa niente. E’ un giocatore importante per noi, è importante per il calcio, per l’Olanda, sono felice di quello che sta facendo ma può dare di più”.

FOTO: X Inter