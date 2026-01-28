Chivu: “Incrocio con Mourinho ai playoff? Mi interessa la Cremonese. Bravi Diouf e Luis Henrique”

28/01/2026 | 23:48:32

Il tecnico dell‘Inter Cristian Chivu ha parlato a Sky dopo il successo di Dortmund: “Abbiamo quello che meritiamo, non dobbiamo guardare indietro a quello che non abbiamo fatto. Non era semplice neanche stasera, con questo stadio e questa energia. Abbiamo fatto una gara matura, potevamo avere più concretezza nel primo tempo. Siamo contenti, questa squadra sta lavorando sodo. Negli ultimi mesi la crescita è esponenziale. Un risultato così può dare tante fiducia e autostima. Possibile sfida con Mourinho? In questo momento penso solo ad affrontare Nicola domenica. Per me è la partita più importante della stagione. Siamo costretti a dormire qua stanotte, domani viaggeremo, ci alleneremo anche. Pensiamo sempre alla prossima partita, che è sempre la più importante. Penso che la parola umiltà sia la parola chiave di cosa accade in questo spogliatoio,. Sono 25 giocatori che cercano di far di tutto per essere protagonisti. Sanno che hanno la possibilità, a turno, di mettersi in mostra. Oggi vorrei sottolineare la prova di Sommer, di Luis Henrique ma anche di Diouf, che ha avuto tutta la pazienza di capire bene, di ambientarsi, in tutte le difficoltà che ci sono nel vestire questa maglia. Oggi è entrato con lo spirito giusto, contento che sia riuscito a sbloccarsi facendo gol”.

foto x inter