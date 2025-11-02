Chivu: “In queste partite è più facile perdere che vincere. Lautaro? È il nostro trascinatore”

02/11/2025 | 15:35:13

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“Abbiamo affrontato una squadra insidiosa e ben organizzata, che in alcuni momenti della partita ci ha messi in difficoltà, in queste partite è più facile perdere che vincere. Li abbiamo aspettati dopo il primo gol, per far prendere dei rischi a loro. Loro sulle seconde palle sono bravi e hanno pareggiato il match, siamo stati un po’ lenti in quella fase e loro sono stati molto bravi. Il gol di Zielinski? Lo schema sul gol di Zielinski è merito di Palombo, io ero contrario perché se perdevamo palla loro partivano in contropiede, poi quando hai giocatori forti come Calhanoglu e Zielinski… Lautaro? Non dobbiamo creare un caso dove non c’è. È il nostro trascinatore e lui si mette a disposizione, lavorando sodo”.

Foto: X Inter