Chivu: “Il Napoli ha una rosa importante e ha giocatori forti. La partita può indirizzare il cammino in questa stagione”

10/01/2026 | 14:30:23

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Quanto sarà diversa questa partita da quella d’andata? All’andata Anguissa c’era e non c’era Hojlund. Il Napoli ha una rosa importante e ha giocatori forti con grande intensità. Sarà una partita difficile da affrontare per noi e per loro. Servirà massima attenzione, la partita vivrà di episodi. Chi ha più pressione? Dipende a chi rivolge la domanda. Noi vogliamo andare a +7 e loro a meno uno in classifica. L’impegno c’è e stiamo dando continuità ai risultati. L’unica certezza che abbiamo è che in questo periodo abbiamo sempre lavorato bene, forse la consapevolezza è anche aumentata. La partita può indirizzare il cammino in questa stagione”.

Foto: X Inter