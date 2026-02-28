Chivu: “Il derby? Sto pensando al Como, è la partita più importante. Sembra che non vada mai bene niente in questi quattro anni”

01/03/2026 | 00:03:49

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Lautaro? Ha lo stesso problema e per questo non è stato convocato, Bonny e Thuram hanno fatto una grande gara come tutti. Se il vantaggio ci permette di stare sereni per il derby? Sto pensando al Como, è la partita più importante. Sul fatto che ho detto che non basta mai quello che facciamo? Questa è una narrativa che non ha a che fare con la realtà. Sembra che non vada mai bene niente in questi quattro anni. Noi però andiamo avanti e vogliamo essere competitivi”.

Foto: X Inter