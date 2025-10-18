Chivu: “I ragazzi hanno lasciato alle spalle le delusioni. Non sarà facile per nessuno giocare a Roma”

18/10/2025 | 23:38:02

Cristian Chivu ha parlato a Sky Sport dopo Roma-Inter: “I ragazzi hanno lasciato alle spalle le delusioni, si sono rimessi in gioco e lavorano tanto per continuare a far vedere che è una squadra forte che può lottare e competere in tutte le competizioni. Di cosa vado più orgoglioso? Sono fiero di come stanno lavorando e si preparano mentalmente ad affrontare certe partite. Trovare l’umiltà giusta nel fare determinate cose, sono fiero di loro. La partita dopo la sosta è sempre una incognita e bisogna avere la giusta preoccupazione per il loro riposo. A Roma non è mai semplice, è una squadra allenata bene, è una squadra forte, all’Olimpico con tutto questo tifo non sarà mai facile per nessuno”.

FOTO: X Inter