Chivu: “I complimenti vanno fatti a Pecchia, ho cercato di toccare i tasti giusti”

Grande vittoria all’esordio per il Parma di Chivu. Il neotecnico della compagine crociata, infatti, si è imposto con un netto 2-0 sul Bologna di Italiano, dando così nuova linfa alla propria rosa. A parlare della gara è stato proprio Cristian: “I complimenti più che a me vanno fatti all’allenatore e all’uomo Pecchia. Gli vanno fatti per quello che ha fatto per questa squadra e questa città. Ho trovato un gruppo pronto ad affrontare una squadra forte come il Bologna che è costruito per fare la Champions League. Ho provato a riaccendere questa squadra e i ragazzi hanno risposto in maniera eccezionale. Si sono calati nella realtà del Parma che aveva bisogno di fare punti. In questi giorni abbiamo parlato tanto, io ho cercato di toccare i tasti giusti per riaccendere la fiamma. Spero che questa vittoria ci dià un pochino di tranquillità e di serenità per fare le cose meglio”.

FOTO: X Parma