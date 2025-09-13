Chivu: “Grande partita. Siamo mancati in alcuni dettagli e sulla gestione sul 3-2”

13/09/2025 | 21:04:27

Il tecnico dell’Inter, Christian Chivu, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una grande prestazione sia nel primo che nel secondo tempo, siamo andati sotto due volte e l’abbiamo ribaltat – le parole del tecnico romeno -. Purtroppo siamo mancati nel capire i momenti. Però bisogna guardare la prestazione, siamo venuti qui per cercare di fare la partita e vincere senza accontentarci. Ci è mancata la lucidità di capire che negli ultimi 10 minuti servisse qualcosa di diverso”.

Alcuni errori nel finale: “Io non guardo mai a livello individuale, non è mai giusto parlare di solo un giocatore. Dico solo che dovevamo gestire meglio determinati momenti. La Juve, quando era in difficoltà, non si è mai vergognata di calciare la palla in tribuna”.

La notizia bella è che hai ritrovato Calhanoglu.

“Io mi prendo la prestazione di tutta la squadra, la personalità mostrata dall’inizio. Calha ha fatto ciò che ci aspettiamo da lui, questa è la sua qualità: è questo Calhanoglu. Ci può dare questo”.

Ancora sulla gestione: “Bisogna capire i momenti, capire quando si possono fare o non fare certe cose. Capire anche la gestione di una partita nella quale hai speso tanto per ribaltarla. E’ una questione mentale, di abitudine e di esperienza. Andiamo avanti, col rammarico di non aver vinto la partita”.

A che punto è il percorso della squadra? “Guardate la prestazione… Guardate ciò di buono che è stato fatto oggi. Lo avevamo fatto anche nell’Udinese anche se non abbiamo raccolto niente. Bisogna cancellare anche qualcosa che è accaduto nel passato per poter avere la lucidità di portare a casa i risultati. Stiamo lavorando bene e sodo”.

Foto: sito Inter