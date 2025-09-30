Chivu: “Frattesi non stava bene, non volevamo rischiare. Calhanoglu è un uomo di principi”

30/09/2025 | 23:44:03

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Slavia Praga: “Frattesi? Era la prima scelta per sostituire Zielinski ma non stava bene, aveva un problema allo stomaco e abbiamo preferito non metterlo dentro. Lui è un giocatore con qualità e un uomo con principi. In America era dispiaciuto per non poterci dare una mano. Si è messo a lavorare subito e ci fa piacere averlo a disposizione. Lui è un giocatore che tutt’ora può fare la differenza”.

Foto: X Inter