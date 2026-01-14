Chivu: “Forse abbiamo vinto proprio per il giorno di riposo. Pio Esposito? Conosco la sua ambizione”

14/01/2026 | 23:37:51

Chivu ha parlato a DAZN dopo Inter-Lecce: “Pio Esposito? Sono sette anni, era un bambino quando ci siamo conosciuti. Siamo cresciuti insieme, lo conosco benissimo. Conosco il suo percorso, il suo lavoro e la sua ambizione. È stato il mio capitano in Primavera. Sono contento per lui e per tutta la squadra, è stata una gara complicata. Io mi aspettavo una gara dura. Abbiamo speso tanto contro il Napoli. Volevamo vincere e non ci siamo riusciti. Oggi si è vista un po’ di mancanza di energie, 72 ore dopo il Napoli. Nonostante le difficoltà nel trovare gioco e lucidità ci ha sempre creduto questa squadra. Abbiamo portato a casa una partita che era più probabile perdessimo. Se lo meritano, hanno fatto di tutto per portarla a casa. Non devo giustificare le mie scelte. A volte prendo decisioni che possono sembrare strane. Poi possono pagare o meno ma a me interessano i 5 mesi della stagione che mancano. È stato questo a renderla complicata? Forse è stato proprio questo a farcela vincere oggi. Ho già vinto il Campione d’Inverno e non conta nulla. Conta vincere a maggio. Sarà un campionato punto a punto sarà dura fino alla fine. Mi fido i questi ragazzi, non è il ritiro che ti fa vincere le partite. Per tutti quelli che ho fatto avrei dovuto vincere ogni anno. Io mi fido della loro maturità, sono contento di come lavorano e di come si impegnano”.

foto x inter