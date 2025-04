Chivu: “Felice dell’opportunità a Parma, sapevo fosse giunta l’ora di allenare una prima squadra”

Cristian Chivu ha concesso un’intervista a CBS Sport, parlando dell’esperienza da primo allenatore a l Parma: “Sono davvero felice di questa opportunità. Sapevo fosse giunta l’ora di allenare in prima squadra, dopo sei anni di buoni risultati nel settore giovanile, durante i quali ho lavorato per far crescere i giovani, insegnando loro cosa serve per diventare calciatori professionisti. Ora lavoro con i calciatori professionisti, anche se alleno ancora un gruppo giovane, c’è molto da fare, stiamo lavorando con loro e per loro”.