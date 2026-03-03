Chivu: “Fabregas? Ogni tanto ci sentiamo, c’è stima. Ci siamo accontentati del pareggio”

04/03/2026 | 00:02:14

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa dopo Como-Inter: “Fabregas? Ci rispettiamo e ci conosciamo da molto tempo, ci sentiamo anche ogni tanto. Mi fa piacere rivederlo, il Como sta facendo belle cose e una stagione importante. Che risposte hai avuto? Abbiamo dovuto fare di necessità virtù, adattandoci alle priorità e alle problematiche. Abbiamo giocato con una sola punta, adattando due giocatori sotto. La squadra si è applicata, è la prima volta che lo fa. Abbiamo avuto a disposizione 20’ per preparare la partita. I ragazzi sono stati bravi, non abbiamo concesso tanto. Alla fine io e lui ci siamo accontentati del pareggio: quando non puoi vincere, meglio non perdere”.

