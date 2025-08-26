Chivu fa parlare i fatti: la nuova Inter è già sotto gli occhi di tutti

26/08/2025 | 22:07:55

Un esordio come quello contro il Torino forse non se lo sarebbe mai atteso neanche lo stesso Cristian Chivu. Il tecnico romeno ha mostrato il nuovo abito di un’Inter molto meno orizzontale e più verticale, una squadra che bada al sodo e che cerca di valorizzare il lavoro degli attaccanti. Se poi quei giocatori offensivi si chiamano Thuram e Lautaro Martinez diventa sicuramente tutto più facile. Della sua idea di gioco Chivu ne ha parlato su più fronti, adesso anche tifosi e addetti ai lavori hanno avuto la prova che l’ex difensore sa tramutare le parole in fatti. Subito dopo la roboante vittoria contro il Torino, Chivu si è lasciato andare: “Di pensieri in testa ne ho troppi, ma è meglio così perché mi aiutano a scacciare i pensieri”. E dopo un’estate sulle montagne russe, anche i tifosi nerazzurri si avvicinano al gong finale del calciomercato con una testa decisamente più libera.

FOTO: X Inter