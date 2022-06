Chivu: “E’ una vittoria che può far crescere ulteriormente questi ragazzi. Futuro? Mi piacciono le sfide”

Christian Chivu, allenatore dell’Inter Primavera, ha parlato a Sportitalia dopo la vittoria dello scudetto contro la Roma.

Queste le sue parole: “E’ merito dei ragazzi. Hanno raggiunto un obiettivo ed è tutto merito loro. Noi dobbiamo farli crescere nel modo giusto dando una prospettiva per la loro carriera. Per molti di loro finire le giovanili da campioni d’Italia è molto importante. Hanno acquisito cultura del lavoro, per capire cosa vogliono fare da grandi. Ho tanti amici nella Roma, c’è affetto reciproco. In una finale può succedere di tutto: gli facciamo i complimenti perché hanno fatto un grande campionato. Oggi gli dei hanno voluto che vincessimo noi”.

Hai trasmesso alla squadra il tuo carisma?

“Il carattere non c’è mai mancato. Ad inizio stagione abbiamo patito i tanti cambiamenti, poi siamo riusciti a trovare l’alchimia giusta quando serviva. Complimenti ai ragazzi, alla società e a chi ha lavorato con loro negli anni passati”.

Cosa pensi per il tuo futuro?

“Voglio godermi questa serata, festeggiare e andare in vacanza con al famiglia, poi avrò tempo di pensare. Il rapporto con la società è ottimo, poi si vedrà. Sono pronto ad accettare sfide. Mi fa piacere stare con i ragazzi e migliorare”.

