Chivu: “E’ un piacere e un onore allenare questo gruppo. Dobbiamo dare il massimo, perché nessuno ci regala nulla”

18/12/2025 | 13:12:28

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“E’ un piacere e un onore allenare questo gruppo. Si sono messi in gioco nonostante le difficoltà e qualche amarezza. È un gruppo unito, ha voglia da vendere. È affamato. Come staff abbiamo fatto di tutto per riportare fiducia, autostima, passione e gioia per questo gioco, che a volte è meraviglioso e a volte bastardo. Però si va sempre avanti a testa alta. Se abbiamo problemi negli scontri diretti? Non dimentichiamoci che anche Roma è stato uno scontro diretto, e non viene mai nominato. Sappiamo delle insidie delle partite, a prescindere dall’avversario. Dobbiamo dare il massimo, perché nessuno ci regala nulla. Usciamo vincitori o sconfitti, ma usciamo a testa alta dopo averci messo tutto l’impegno possibile. Cosa penso del derby in Supercoppa dello scorso anno? Penso che è l’anno scorso. Ora c’è il Bologna, faremo del nostro meglio e poi si vedrà”.

Foto: X Inter