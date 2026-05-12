Chivu e l’Inter da Mattarella: “Sappiamo di dover essere da esempio a tanti bambini”

12/05/2026 | 18:00:56

Anche l’Inter è stata accolta al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

In rappresentanza dei nerazzurri, ha parlato il tecnico Christian Chivu: ”

Grazie per l’invito in un luogo così simbolico. Presidente, lei rappresenta lo Stato italiano, ruolo che ricopre con tanto impegno, ma è anche un uomo di sport. Per noi è motivo di grande orgoglio poter essere qui oggi per celebrare la finale di Coppa Italia che si deciderà con la Lazio. La Repubblica italiana riconosce il valore affettivo e sociale della società sportiva, quindi per noi è una responsabilità importante essere qui oggi, proprio perché dobbiamo essere portatori di valori”. E infine la conclusione: “Dobbiamo essere un esempio per tutte le bambine e i bambini che ci seguono. Sia noi che la Lazio domani sera affronteremo una grandissima competizione, dove daremo la migliore versione di noi stessi. Grazie Presidente”.

Foto. X Inter