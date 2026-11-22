Chivu: “Due punti regalati. L’Atalanta ha annusato la nostra leggerezza”

22/11/2026 | 23:39:55

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match pareggiato con l’Atalanta. Queste le sue parole:

“Ho la sensazione che non abbiamo fatto ciò che andava fatto perché abbiamo gestito le cose. Quando abbiamo accelerato, siamo andati sul +2, poi abbiamo fallito la prova della maturità nei minuti finali per alcune leggerezze, Non lo so, è difficile da spiegare. Non siamo riusciti a mantenere il vantaggio creato. Facciamo i complimenti all’Atalanta che ha ‘annusato’ un po’ di leggerezza da parte nostra, di superficialità, e ci hanno provato fino in fondo. Ci hanno messo in difficoltà con i cross, riempiendo meglio l’area. Noi siamo stati più leggeri rispetto al solito e alla fine l’abbiamo pagata. Ci dispiace, per me sono due punti regalati. Impariamo la lezione, si va avanti cercando di mantenere il livello mentale per le prossime partite”.

Foto: X Inter