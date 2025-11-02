Chivu: “Dobbiamo fare una grande prestazione anche oggi, sta nel nostro DNA. Josep Martinez? Gli siamo vicini, stare insieme al gruppo gli fa bene”

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del match contro l’Hellas Verona. Queste le sue parole:

“La reazione dopo il Napoli? Non è mai scontata, come la continuità. Dobbiamo fare una grande prestazione anche oggi, sta nel nostro DNA, fare sempre meglio. Ritorno a Verona? Qui sono rinato, sono diventato un’altra persona. Ho perso molto quel giorno, ho realizzato che le cose belle della vita sono ben altre e un modo per apprezzare tutto. Però sono contento di essere qui, ero tornato anche con il Parma l’anno scorso. Io però mi emoziono per la partita, non penso al mio incidente. Verona è una città splendida, l’ospedale e i medici mi hanno salvato. Josep Martinez? È un momento difficile per lui, noi lo aiutiamo e pensiamo anche alla famiglia della persona scomparsa. Noi siamo vicini a Martinez e stare insieme al gruppo gli fa bene”.

Foto: X Inter