Chivu: “Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi. Quello che conta è la nostra crescita”

07/03/2026 | 14:41:03

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. Queste le sue parole:

“L’aspetto psicologico del non vincere il derby da tempo? Da inizio anno abbiamo fatto preparazione mentale per tutte le partite a prescindere dall’avversario e credo che siamo cresciuti sotto questo punto di vista, siamo migliorati, abbiamo un approccio diverso alle gare perché non sottovalutiamo e non sopravvalutiamo nessuno. Quello che conta è la gestione di quello che siamo noi e che vogliamo fare senza perdere di vista la realtà di una partita né sottovalutare o sopravvalutare l’avversario. Credo che l’identità e le ambizioni che ci siamo costruiti meritatamente quest’anno ci permettano di essere sereni e consapevoli del fatto che affrontiamo una squadra forte, che ci può mettere in difficoltà, che ha un cammino in questa stagione molto forte. Hanno perso solo due partite fino ad ora, hanno giocatori top dal punto di vista individuale, ma noi dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi, sereni, consapevoli della partita e di quello che vuol dire giocare un derby. Cosa mi aspetto dalla squadra? Mi aspetto convinzione, serenità, consistenza su tutte le cose buone che abbiamo fatto oggi senza pensare alle statistiche degli ultimi due anni in queste partite, senza guardare quello che è accaduto. Quello che conta è la nostra crescita in questa stagione: prendo come esempio gli ultimi 3 mesi perché abbiamo fatto cose importanti, abbiamo saputo reagire a qualche sconfitta e delusione come la partita contro il Bodo. Ma questa squadra si è costruita dal punto di vista mentale una convinzione che le permette di affrontare tutte le partite nella stessa maniera”.

Foto: X Inter