Chivu: “Dobbiamo diventare più sporchi e cattivi. Impareremo da questi errori”

26/11/2025 | 23:49:05

Cristian Chivu ha parlato a Sky Sport dopo Atletico Madrid-Inter: “C’è tanto rammarico, siamo venuti qui rabbiosi e volevamo fare molto di più. Abbiamo fatto bene a tratti con intensità e qualità, poi ci siamo un po’ abbassati per merito anche dell’Atletico, abbiamo reagito con i cambi e avuto qualche ripartenza. All’ultimo minuto abbiamo subito il gol, questa squadra deve saper reagire ed essere consapevole che è forte, bisogna essere più cinici e non badare troppo alla bellezza e abbiamo cercato di farlo anche stasera. Abbiamo reagito con rabbia e qualità ma non siamo stati in grado di difendere il risultato fino alla fine e nemmeno di cercare di vincere. La reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo mi è piaciuta, abbiamo attaccato anche la profondità e giocato nello spazio, a volte con la palla addosso dai sempre tempo all’avversario di riorganizzarsi. Dobbiamo lavorare di più sotto porta, io so che questa sconfitta può fare male, le prestazioni sono state buone ma nelle ultime due partite non abbiamo raccolto bene. Dobbiamo diventare più sporchi e cattivi a volte e capire i momenti di una partita. Abbiamo provato a tamponare la loro qualità con energie nuove, veniamo da un derby che di energie ce ne ha portate tante. Faremo un’analisi e impareremo da questi piccoli errori”.

foto: x inter