Chivu: “Dobbiamo dare continuità a quanto fatto di buono. Il Como non è arrivato a caso tra le prime 4”

08/11/2026 | 17:25:42

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Como. Queste le sue parole:

“Se ho trovato l’equilibrio che ci serviva? È l’ultima partita di questo ciclo, abbiamo avuto un giorno in più per recuperare. Dobbiamo dare continuità a quanto fatto di buono. Cosa ho detto ai ragazzi? Il Como non è arrivato a caso tra le prime 4 e lo è anche ora. Sappiamo delle difficoltà e per questo dobbiamo alzare il livello sotto tutti i punti di vista”.

Foto: sito Inter