Chivu: “Dobbiamo avere passione e ambizione. La stagione non è finita, c’è il Mondiale per Club”

09/06/2025 | 18:30:51

Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. Dopo l’annuncio ufficiale, sono arrivate anche le prime parole del nuovo tecnico nerazzurro al canale YouTube del club: “Sono onorato per l’incarico che mi è stato affidato, ho la stessa passione e ambizione di quando giocavo, la trasmetterò alla nostra squadra. Dobbiamo fare quello che deve fare l’Inter: arrivare fino in fondo, arriverà a lottare per dei trofei, siamo pronti a fare tutto”.

Sulle aspettative: “Prima di tutto dobbiamo finire questa stagione, dobbiamo avere l’ambizione e la passione che tutti noi dobbiamo avere per dei risultati. Bisogna essere efficienti ed efficaci. Da questo Mondiale per club, la stagione non è finita. Bisogna recuperare un po’ di energie mentali e andare a fare quello che una squadra come l’Inter deve fare in un campionato del mondo. Arrivare fino in fondo e provare a vincere un trofeo”.

Poi ha proseguito: “Sono cose importanti, come lo sono la premura, l’ambiente, l’ambizione, la passione. Sono cose che danno fiducia e autostima, bisogna prendersele tutte per fare risultati”.

Sull’esperienza a Parma: “Ho creduto e ho fatto, non l’ho fatto per poi crederci. L’ambizione, la voglia di fare bene, la voglia di lottare per portare avanti l’obiettivo sono stati fondamentali. Poi ci sono stati una società e dei giocatori che hanno creduto in me”.

Infine, un messaggio a tifosi: “Che c’è bisogno di tutti noi, di crederci, di essere passionali, di avere ambizione ed entusiasmo per una stagione che ancora non è conclusa. E che bisogna guardare con positività alla stagione prossima”.

Foto: Instagram Inter