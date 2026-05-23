Chivu: “Diouf è da Inter, dobbiamo aggiungere qualcosa. De Vrij? Speriamo recuperi per i Mondiali”

23/05/2026 | 20:57:46

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato a DAZN: “Andava onorata la maglia e quello che di buono abbiamo fatto in questa stagione. Merito ai ragazzi che hanno messo la loro versione di loro. Siamo contenti perché si sono messi a disposizione del gruppo e hanno cercato di fare del loro meglio. I ragazzi che sono entrati hanno dato energia, hanno fatto vedere le loro qualità e hanno dato il loro contributo. Sono contento per Cocchi, Topalovic, Diouf. De Vrij? Sono contento per Pio che è andato in doppia cifra. Sono bravi giocatori che fanno vedere che meritano di giocare nell’Inter. Abbiamo fatto assaggiare loro il livello della Serie A così sono consapevoli che fare il salto non è così semplice, si abituano a giocare in grandi squadre. De Vrij? Speriamo non sia niente di grave e che riesca a recuperare in tempo per il Mondiale. Martinez e Diouf? Questa squadra ha tante certezze che non bisogna perdere. Bisogna aggiungere qualcosina, Diouf è uno da Inter. Sono contento per la loro pazienza, il lavoro che hanno fatto in questi mesi, ormai fanno vedere che possono stare tranquillamente in questa squadra. Noi abbiamo cercato di dargli il supporto necessario, è merito che dei compagni. Il futuro è tutto nell’Inter. Mercato? Serve una vacanza! Abbiamo fatto due settimane di vacanze e siamo ripartiti”.

foto x inter