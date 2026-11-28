Chivu: “Davanti stanno andando forte, per restare in corsa serve continuità”

28/11/2026 | 23:50:41

Le parole di Cristian Chivu ai canali ufficiali dell’Inter dopo la vittoria contro il Genoa: “Buono l’atteggiamento e buono l’approccio abbiamo cercato di essere dominanti, due cross ci avrebbero potuto costare caro ma siamo riusciti ad aprirle e siamo andati a riposo con un buon vantaggio. Segnale? Noi stiamo cercando di dare continuità a quanto di buono stiamo costruendo, si viaggia forte davanti e chi insegue va forte, dobbiamo dare continuità per la fiducia e per restare dentro le competizioni”.

foto x inter