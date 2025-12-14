Chivu: “Darmian verrà a Riyad, ma non credo sarà pronto. Calhanoglu da valutare”

14/12/2025 | 21:16:21

Chivu ha fatto il punto in conferenza stampa anche sugli infortunati di casa Inter: “Voi parlate di Bisseck, io parlo di De Vrij. Voi parlate di Calhanoglu, io parlo di Ziello, Diouf e Frattesi, gente che magari ha avuto meno minuti per motivi che non sto qua a dire. Il gruppo è sano, ha tanta voglia, umiltà, qualità e può far meglio. Chi recuperiamo per la Supercoppa? Darmian verrà con noi, ma non credo sarà pronto. Calhanoglu non ha fatto ancora nessun allenamento: non ha niente di grave, ma verrà valutato nei prossimi giorni”.

foto: x inter