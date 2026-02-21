Chivu: “Da domani Dumfries sarà in gruppo, lunedì torna Calhanoglu. Bastoni ha capito l’errore, capitolo chiuso”

21/02/2026 | 20:56:22

Cristian Chivu ha analizzato a DAZN la vittoria sul Lecce: “L’esultanza al gol di Mkhitaryan? Non ho visto quello che succedeva dietro di me in panchina e non so se qualcuno aveva predetto la sua rete, ma è stata importante. Dovevamo sfruttare le palle inattive: ne abbiamo battute molte e nel primo tempo non eravamo stati precisi. Nella ripresa è andata meglio anche perché abbiamo Fede (Dimarco, ndr) che è un fenomeno. Il suo mancino è meglio del mio. Anche di quello di Kolarov? Non so e non lo dico perché sennò si offende. Siamo consapevoli delle difficoltà e che nessuno ci regala nulla. In Champions abbiamo il ritorno in casa e dobbiamo essere pronti perché la qualificazione è ancora in bilico. Dobbiamo essere la miglior versione di noi stessi. Dumfries? Denzel qualcosina ha fatto con noi in queste settimane, meno nell’ultima perché siamo sempre stati in viaggio e abbiamo fatto solo una rifinitura ieri. Da domani Dumfries sarà ufficialmente a disposizione e farà tutto col gruppo; finora gli abbiamo tolto qualcosa solo perché non era al top. Calhanoglu? Anche lui da lunedì sarà con i compagni. Bastoni? Dal mio punto di vista è un capitolo chiuso. La sua professionalità l’apprezzo molto, ma anche dal punto di vista umano ha capito l’errore e questo gli fa onore. È consapevole che prima di tutto c’è la squadra”.

foto x inter