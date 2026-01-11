Chivu contro Conte per la terza volta: il tecnico dell’Inter vuole sfatare un tabù

11/01/2026 | 13:00:15

Inter e Napoli si sfidano a San Siro con in palio un pezzo di scudetto. E sarà l’occasione per ritrovare Chivu e Conte, due allenatori opposti sia nella filosofia di gioco che in quella comunicativa. Fino ad oggi il campo ha detto che in due incroci Chivu non ha mai battuto l’avversario, anche se lo scorso anno era un’impresa chiaramente più complicata, visto che sedeva sulla panchina del Parma. Sia lo 0-0 del Tardini dello scorso maggio che il 3-1 del Napoli all’andata sono stati accompagnati da veleni e polemiche, vedremo se questa volta a parlare sarà solo il campo.

