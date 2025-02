Chivu: “Contento di essere stato contattato e scelto dal Parma”

Sabato 22 febbraio, alle ore 15:00, Parma e Bologna scenderanno in campo nel match valido per il 26° turno di Serie A. A parlare della sfida e a presentarsi ai suoi nuovi tifosi è stato il tecnico crociato Cristian Chivu. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono stato sorpreso dalla chiamata di una società che ha avuto il coraggio di farmi un colloquio. Conosco bene la realtà di una società che ha un progetto a lungo termine, mi fa piacere esser stato contattato e scelto. I primi giorni sono impegnativi…mille persone da conoscere e qualcosa che succede ogni minuto ma la priorità è la squadra. Questa è una squadra ricca di giovani sui quali la società punta e il nostro obiettivo è quello di farli crescere. Adesso manca qualcosa dal punto di vista della fiducia, mi sto focalizzando sul ridare coraggio e fiducia. Il modello di gioco non lo anticipo, non posso anticipare troppe cose a Italiano. Bernabé è un ragazzo talentuoso e di qualità, è un centrocampista totale che si può muovere in tutte le posizioni di questo reparto”.

FOTO: X Parma