Chivu: “Conosciamo le nostre ambizioni, mi prendo quanto fatto di buono”

25/11/2026 | 23:45:39

Le parole di Chivu ai canali ufficiali dell‘Inter: “C’è bisogno di equilibrio e non possiamo separare le due fasi di gioco, con e senza la palla, oggi l’abbiamo fatto abbastanza bene. Mi prendo quello di buono che è stato fatto, era una gara sporca, loro mettono intensità, ti tolgono gli appoggi e c’era bisogno di qualità e personalità e lo abbiamo fatto nella maniera giusta portando a casa i 3 punti senza subire gol. Siamo consapevoli di quella che è la classifica, sappiamo l’importanza delle nostre ambizioni”.

foto x inter